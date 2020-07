Sy, niente ergastolo: 24 anni di carcere al dirottatore dello scuolabus di Milano (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Corte d'Assise di Milano ha condannato Osseynou Sy a 24 anni di carcere per sequestro aggravato dalle finalità terroristiche, strage, incendio, lesioni e resistenza. Sy il 20 marzo 2019 ha dirottato un bus con a bordo 50 studenti della scuola media Vailati di Crema, due professori e una bidella, all'altezza di San Donato Milanese. Il bus, fermato dai carabinieri alle porte di Milano, aveva preso fuoco mettendo a rischio la vita dei passeggeri, salvati dai miliari. La Corte, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, ha riconosciuto a Sy le attenuanti generiche e lo ha interdetto dai pubblici uffici. Gli stessi pm Alberto Nobili, a capo del pool antiterrorismo della procura di Milano, e Luca Poniz avevano sollecitato una condanna a 24 anni e chiesto per l'autista ... Leggi su liberoquotidiano

