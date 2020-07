Skeleton, gli azzurri di Coppa del Mondo pronti per il raduno di Vipiteno: dieci gli atleti convocati (Di mercoledì 15 luglio 2020) Allenamento a Vipiteno (Bz) per la squadra di Coppa del Mondo e Coppa Europa di Skeleton. Il direttore tecnico Maurizio Oioli ha convocato da giovedì 16 a domenica 19 luglio dieci atleti: Mattia Gaspari, Manuel Schwaerzer, Francesco Pellicani, Pietro Drovandi, Marvin Moscara, Amedeo Bagnis, Elena Scarpellini, Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio e Alessia Crippa. Al loro fianco lo stesso Oioli e i tecnici Milko Campus e Andrea Gallina. Ricordiamo che la squadra azzurra riparte dopo i buoni risultati della passata stagione in entrambe le competizioni e la storica medaglia di bronzo di Gaspari/Margaglio nella mixed team dei Mondiali di Altemberg. Il massimo circuito prenderà il via giovedì 26 e venerdì 27 novembre a Sigulda (Let), ... Leggi su sportfair

