Sicilia, muore a 29 anni dopo il parto: aperta indagine in ospedale (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sicilia: all’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano avviata indagine per conoscere le cause della morte di una ragazza di 29 anni, deceduta dopo il parto. Castelvetrano (Trapani): cosa è realmente accaduto all’ospedale Vittorio Emanuele II saranno le indagini e l’esame sul cadavere della donna a stabilirlo. Come riporta Skytg24, una ragazza di 29 anni, di … L'articolo Sicilia, muore a 29 anni dopo il parto: aperta indagine in ospedale proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

