Scoperta una stella insolita nella Via Lattea, viaggia “contromano” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Grazie ad una ricerca pubblicata su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society da un team coordinato dall’astrofisico Boris Gaensicke, dell’università di Warwick, è stata Scoperta una stella che viaggia “contromano” nella Via Lattea, muovendosi velocemente nel senso opposto a quello di rotazione della galassia. “Catturata” dal telescopio spaziale Hubble, SDSS J1240 + 6710 dista 1.430 anni luce dalla Terra: è stata Scoperta nel 2015, ma solo ora, grazie al telescopio, è stato possibile studiarla nel dettaglio. Si tratta di una nana bianca (ciò che resta di stelle come il Sole una volta che sono giunte alla fine della loro vita e hanno perso gli strati esterni) unica nel suo genere: solitamente i nuclei di ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : Scoperta una 'chat dell'orrore', 20 minori coinvolti #ANSA - fanpage : Una scoperta disgustosa - IveserVenezia : RT @CaFoscari: 1° appuntamento della #nuova rubrica 'Una mattina con Carlo Scarpa': con cadenza settimanale le guide del @CaFoscariTour int… - CaFoscari : 1° appuntamento della #nuova rubrica 'Una mattina con Carlo Scarpa': con cadenza settimanale le guide del… - CronacaSocial : ?? #Covid19. In #Sicilia un'intera famiglia positiva al #coronavirus. I dettagli sulla scoperta. LEGGI??… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta una Slovenia, scoperta una fossa comune della Seconda Guerra Mondiale TRIESTEALLNEWS “Prima” assoluta: buco nero si spegne e si riaccende

“L'articolo – mi scrive Claudio Ricci da Santiago – riguarda la scoperta di uno strano buco nero, il cui pasto è stato interrotto da una stella che passava nelle sue vicinanze. L'impatto tra i detriti ...

CaffèLive #11: alla scoperta del processo di tostatura o torrefazione del caffè

Avezzano. Nuovo appuntamento con la rubrica #CaffèLive, in collaborazione con Casa del Caffè di Cappelle dei Marsi. Oggi parleremo del processo di tostatura o torrefazione del caffè, che è in grado di ...

“L'articolo – mi scrive Claudio Ricci da Santiago – riguarda la scoperta di uno strano buco nero, il cui pasto è stato interrotto da una stella che passava nelle sue vicinanze. L'impatto tra i detriti ...Avezzano. Nuovo appuntamento con la rubrica #CaffèLive, in collaborazione con Casa del Caffè di Cappelle dei Marsi. Oggi parleremo del processo di tostatura o torrefazione del caffè, che è in grado di ...