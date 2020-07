Roma, tentano di far esplodere il bancomat ma falliscono: banda di rapinatori in fuga (Di mercoledì 15 luglio 2020) Hanno provato a far esplodere il bancomat con il gas, fortunatamente, senza riuscirci. E’ successo questa notte a Roma, in via Torregrotta all’altezza di via Borghesiana. Una banda di rapinatori non ancora identificati ha preso di mira lo sportello ATM agendo in piena notte, intorno alle 2.30. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione Roma Tor Bella Monaca e del nucleo operativo di Frascati. Roma, tentano di far esplodere il bancomat ma falliscono: banda di rapinatori in fuga su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

