Richiesta d'aiuto il 26 febbraio. Ma Ue chiuse le porte all'Italia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Federico Garau L'inchiesta del giornale britannico ripercorre i primi segnali di allarme in Europa ed il dramma vissuto nel nostro Paese Europa incapace di rispondere alle disperate richieste di aiuto inviate dall'Italia durante le fasi più critiche della diffusione del Coronavirus, è quanto risulta dall'inchiesta avviata dal quotidiano britannico The Guardian e dal Bureau of Investigative Journalism. Si va a ritroso fino allo scorso 26 febbraio, con il numero dei contagi che triplicava ogni 48 ore ed il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla vana ricerca di collaborazione da parte della Ue. Mancavano le mascherine, i guanti e persino i grembiuli negli ospedali, ovvero tutto il necessario per consentire ai medici di operare in sicurezza dinanzi ad un'emergenza sanitaria di vaste proporzioni. Spesso, come ... Leggi su ilgiornale

Corriere : Covid, l’inchiesta del Guardian: «L’Ue ignorò a febbraio la richiesta di aiuto dell’Italia» - redazioneiene : +++ QUANDO IN ITALIA SI CONTAVANO 35 MORTI CONTE AVEVA CHIESTO AIUTO ALL'EUROPA MA ERANO TUTTI IMPEGNATI SULLA BREX… - chanudaro : RT @ultimenotizie: 'La richiesta italiana di aiuto urgente fu ignorata mentre il #coronavirus si diffondeva in Europa'. È il titolo di un'i… - demian_yexil : RT @ultimenotizie: 'La richiesta italiana di aiuto urgente fu ignorata mentre il #coronavirus si diffondeva in Europa'. È il titolo di un'i… - luc798 : RT @ultimenotizie: 'La richiesta italiana di aiuto urgente fu ignorata mentre il #coronavirus si diffondeva in Europa'. È il titolo di un'i… -