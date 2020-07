Progetti finti o gonfiati per 15 milioni di euro: Link University nel caos (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roberto Vivaldelli Parliamo di Progetti di ricerca e sviluppo fittizi o gonfiati per un totale di circa 15 milioni di euro di credito di imposta, secondo quanto emerso dalle indagini del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Gdf di Roma Perquisizioni in corso da parte della Guardia di Finanza alla Link University di Roma fondata dall'ex ministro Vincenzo Scotti. Secondo quanto riportato dall'Adnkronos, la Procura di Roma ha indagato 14 persone: tra gli indagati ci sarebbero diverse figure di spico dell’università capitolina tra cui il rettore Claudio Roveda, il presidente della società di gestione “Gem” Vanna Fadini, il membro del Consiglio d’amministrazione e presidente della scuola per le attività Undergraduate e Graduate ... Leggi su ilgiornale

