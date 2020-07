Paolo Bonolis che fine ha fatto? Il suo silenzio dice molte cose (Di mercoledì 15 luglio 2020) Questo articolo Paolo Bonolis che fine ha fatto? Il suo silenzio dice molte cose è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Paolo Bonolis che fine ha fatto? In molti si stanno preoccupando: il suo silenzio fa preoccupare tantissimo tutti i suoi fan, che cosa sta succedendo? In molti fan di Mediaset si stanno chiedendo il motivo per il quale Paolo Bonolis sia assente da ormai parecchie settimane dai social network. Tantissimi follower infatti non lo vedono … Leggi su youmovies

dullarrd : non riesco a capire se paolo bonolis mi sta sul cazzo o se lo amo - Giuliano_Sergi : @FabiowFlorio @tajaliga sembra Paolo Bonolis nel gioco televisivo 'avanti un altro' quando espelle alcuni spettator… - sixsei : @FMartuz ma come i Narry,mi quin loro sono Gerry Scotti e Paolo Bonolis ?????????? - _joes__ : Paolo Bonolis says: 'OOOH! BUON CIELO, MA COSA FA? COSA FA? CIIIIIICCIOOO' - blackspiton : se su whatsapp ti mando gli stickers di gerry scotti e paolo bonolis allora vuol dire che ti voglio bene -