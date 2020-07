Palermo devastata da una bomba d'acqua e Salvini fa subito lo sciacallo: 'Il sindaco pensa solo ai migranti' (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si sta ancora cercando di recuperare i corpi dei due morti annegati nella loro auto a causa del nubifragio che ha colpito Palermo, ma Matteo Salvini è riuscito già a fare lo sciacallo, riuscendo a ... Leggi su globalist

lorenzB59 : RT @amaricord: Lo sciacallaggio di Salvini arriva puntuale anche oggi di fronte all'improvviso nubifragio che ha colpito Palermo. Due morti… - Keynesblog : RT @amaricord: Lo sciacallaggio di Salvini arriva puntuale anche oggi di fronte all'improvviso nubifragio che ha colpito Palermo. Due morti… - SereNere_46 : RT @amaricord: Lo sciacallaggio di Salvini arriva puntuale anche oggi di fronte all'improvviso nubifragio che ha colpito Palermo. Due morti… - EugenioCardi : RT @amaricord: Lo sciacallaggio di Salvini arriva puntuale anche oggi di fronte all'improvviso nubifragio che ha colpito Palermo. Due morti… - CupofCla : RT @amaricord: Lo sciacallaggio di Salvini arriva puntuale anche oggi di fronte all'improvviso nubifragio che ha colpito Palermo. Due morti… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo devastata

Palermo devastata da un temporale di fortissima intensità, mai così violento dal 1790. Nessuna allerta meteo era stata lanciata, vittime in auto, acqua negli appartamenti, situazione tragica. Nel pome ...AGI - Due persone sono morte intrappolate in macchina sommersa dall'acqua a Palermo, investita per due ore da una bomba d'acqua che ha trasformato strade e viali in veri e propri fiumi. Un nubifragio ...