Omicidio Cerciello Rega | il collega Varriale in aula | “Tirammo fuori il tesserino”

ROMA – "Ci avviciniamo ai due e tiriamo fuori il tesserino dicendo che eravamo Carabinieri". A riferirlo in aula, Andrea Varriale, il carabiniere che era di pattuglia in borghese insieme al vicebrigadiere Mario Cerciello Rega la notte del 26 luglio scorso, poco prima che quest'ultimo venisse ucciso a coltellate. Varriale è testimone nel processo che vede imputati Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth.

