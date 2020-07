Nissan Ariya, un suv zero emissioni al centro di un ecosistema virtuoso (Di mercoledì 15 luglio 2020) Roma, 15 lug.(Adnkronos) - Il lancio di Ariya, il nuovo suv coupe' 100% elettrico di Nissan, destinato nelle intenzioni della casa a segnare una 'nuova era', "è il punto di arrivo di una road map strategica sulla quale abbiamo accelerato negli ultimi 10 anni, e che ribadisce i nostri obiettivi di sempre, ovvero ridurre l'impatto ambientale e aumentare la sicurezza degli automobilisti". Così Luisa De Vita, direttore della comunicazione di Nissan Italia, sottolinea all'Adnkronos la 'mission' del nuovo modello presentato in Giappone. Una vettura, spiega, figlia di un know how con pochi confronti: "Siamo partiti per primi quando gli altri non i credevano, con tutti i rischi di questi investimenti, ma oggi abbiamo centinaia di migliaia di Leaf in giro per il mondo mentre i nostri van a zero ... Leggi su liberoquotidiano

