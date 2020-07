Moto Gp al via: su DAZN parte la caccia a Marquez. Gli orari (Di mercoledì 15 luglio 2020) Moto Gp: si parte da Jerez in Spagna. Per la prima volta sarà DAZN a trasmettere il campionato iridato su due ruote. Gli orari completi. Tutti a caccia di Marquez. Due settimane dopo la ripartenza della Formula 1 anche le due ruote scaldano i loro Motori. A Jerez De La Frontera, in Spagna, si riaccende la Moto Gp. Riparte la caccia a Marc Marquez su Honda, che quest’anno correrà anche contro il fratello minore Alex. Tra incognite e certezze i cavalli delle Moto più potenti del mondo tornano a cantare: oggi al via gli ultimi test, poi sarà tempo di libere e qualifiche. Domenica la gara trasmessa in diretta su DAZN. ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Moto via USA, moto nuova di zecca da buttar via VIDEO inSella Vinales: "Voglio una stagione piena di bei ricordi!"

Il pilota della Yamaha era stato il più in forma nei test pre-campionato, quindi a Jerez spera di riprendere da dove aveva lasciato. Maverick Vinales è stato senza ombra di dubbio uno dei piloti più s ...

Banditi in moto si fingono clienti, poi strappano il marsupio alla titolare del distributore

Rapina-lampo nella mattinata di ieri, martedì 14 luglio 2020, al distributore Eni di via Torino a Cuorgné ... I banditi, a bordo di una moto Bmw scura da granturismo, sono ripartiti sgommando in ...

