Lombardia, cade l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto se c'è distanza - Via libera al gioco delle carte (Di mercoledì 15 luglio 2020) commenta cade l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto in Lombardia , purché sia mantenuta la distanza di sicurezza di almeno un metro. Resta l'obbligo di indossarla al chiuso, inclusi sui ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : Ordinanza del governatore Fontana: in Lombardia cade l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto purché sia mant… - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: Ordinanza del governatore Fontana: in Lombardia cade l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto purché sia mantenuta… - morena_faenza : RT @MediasetTgcom24: Lombardia, cade l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto se c'è distanza | Via libera al gioco delle carte #co… - pannabella56 : RT @Agenzia_Ansa: Ordinanza del governatore Fontana: in Lombardia cade l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto purché sia mantenuta… - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Lombardia, cade l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto se c'è distanza | Via libera al gioco delle carte #co… -