L'Inter si rilancia: l'obiettivo numero uno è Kantè (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ricominciamo. In sintesi, è il messaggio che si sono scambiati Marotta e Conte a cavallo del match con il Torino . Ha cominciato l'ad, spiegando che ' da parte della società c'è grande soddisfazione e ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : L'Inter si rilancia: l'obiettivo numero uno è Kantè: Sbarcato al Chelsea nel 2016, proprio come Conte, il francese… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Inter, #Lautaro si rilancia e riaccende il mercato: il piano del #Barcellona - a99904573 : RT @cmdotcom: #Inter, #Lautaro si rilancia e riaccende il mercato: il piano del #Barcellona - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Inter, #Lautaro si rilancia e riaccende il mercato: il piano del #Barcellona - cmdotcom : #Inter, #Lautaro si rilancia e riaccende il mercato: il piano del #Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Inter rilancia

Corriere dello Sport

È tornato Lautaro Martinez. Dopo un lungo periodo negativo il ‘Toro’ è riuscito a ritrovare la via del gol fornendo anche un assist vincente a Young nella vittoria per 3-1 sul Torino di ieri sera. Un ...Il Sassuolo è una delle squadre più in forma post lockdown, rilancia le ambizioni europee e punta a fare altri sgambetti alle squadre di vertice dopo Inter e Lazio. I neroverdi stasera affrontano la J ...