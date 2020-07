Lecce-Fiorentina 1-3, le pagelle di CalcioWeb: i salentini non scendono in campo, i viola si divertono [FOTO] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lecce-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – Una partita durata praticamente un tempo. Anzi, anche meno. Il Lecce non è praticamente sceso in campo e per la Fiorentina è diventata nient’altro che un passeggiata. Primi quarantacinque minuti a ritmi normali, tre gol e ripresa di gestione. A sbloccare il match è Chiesa, che torna finalmente al gol dopo tanto tempo. Perla su punizione di Ghezzal e tris di Cutrone che chiudono già il match dopo 40 minuti. Nella seconda frazione non succede niente a parte il gol della bandiera dei salentini ad opera di Shakov nel finale. Le pagelle della nostra redazione. Lecce (4-3-2-1): Gabriel 6; Rispoli 4, Lucioni 4.5, Paz 4 (65′ ... Leggi su calcioweb.eu

