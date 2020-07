La regina Elisabetta vende il suo gin (a 45 euro a bottiglia) per pagare i debiti di Buckingham Palace (Di mercoledì 15 luglio 2020) Anche a Buckingham Palace la crisi si fa sentire. Il lockdown dovuto all’emergenza coronavirus è costato alla famiglia reale inglese un debito di almeno 30 milioni di sterline, dovuto soprattutto alla perdita di visitatori nelle tenute reali, una fonte di reddito non indifferente per le casse del ‘Royal Collection Trust’. Un debito talmente alto, in una situazione ancora tutta in evoluzione, che per la prima volta la regina potrebbe trovarsi costretta a licenziare decine di dipendenti. Ma per scongiurare quest’ipotesi, la Sovrana è già corsa ai ripari. Per far ripartire il merchandising, altra fonte di ingenti incassi per il Rct, la regina Elisabetta II ha approvato la distribuzione e la vendita del gin prodotto nel palazzo, con una ricetta a km 0 composta ... Leggi su ilfattoquotidiano

