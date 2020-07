La Juve rischia grosso anche col Sassuolo ma Alex Sandro evita la beffa. Dove sono finiti i bianconeri? (Di mercoledì 15 luglio 2020) E' la notte di Sassuolo-Juventus, attesa sfida della 33esima giornata, forse la più attesa, viste le ultime prove delle due compagini: neroverdi reduci da 6 risultati utili consecutivi (4 vittorie di fila), bianconeri senza vittorie da due giornate (e per la Juve è già una notizia). De Zerbi ha cambiato ancora una volta mezza formazione rispetto alla sfida con la Lazio affidandosi all'esperienza di Chiriches e Peluso al centro della difesa. In avanti i 4 titolari Berardi, Djuricic, Boga e... Leggi su 90min

