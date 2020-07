Juventus, Platini battezza Dybala: “Piacerebbe all’Avvocato Agnelli, ma è una punta. Io uomo squadra, ma lui…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) L'ex stella bianconera e della Nazionale francese, Michel Platini, si espone in merito a talento ed attitudini calcistiche della Joya, Paulo Dybala.L'icona della storia della Juventus ed ex Presidente dell'Uefa ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'argentino nel corso di un'intervista concessa a "La Gazzetta dello Sport" esprimendo il proprio parere sull'attuale numero 10 dei bianconeri. L'ex Palermo, vero e proprio punto di riferimento della compagine guidata da Maurizio Sarri, ha preso in mano il reparto offensivo dei piemontesi insieme al compagno Cristiano Ronaldo."L'Avvocato Agnelli non c’è più, non posso fargli dire cose che magari non penserebbe. Però sì… se gli era piaciuto Sivori, penso che avrebbe apprezzato oltremodo ... Leggi su mediagol

