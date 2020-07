Il Coronavirus esisteva già dormiente in tutto il Mondo? Le ipotesi poco scientifiche di Tom Jefferson (Di mercoledì 15 luglio 2020) Speciale Coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Tom Jefferson è un epidemiologo del Center for Evidence-Based Medicine (Cebm), presso l’Università di Oxford, che starebbe facendo tremare le nostre presunte certezze sull’origine del nuovo Coronavirus. Ci riferiamo a una intervista concessa dal medico al Telegraph il 5 luglio scorso. Secondo Jefferson vi sarebbero evidenze che suggeriscono la presenza del virus nel Mondo molto prima che si manifestasse nel mercato di Wuhan nel dicembre 2019. SARS-CoV2 sarebbe stato quindi dormiente ovunque, per poi venire attivato a un certo punto dall’ambiente. Altre testate, come Il Sole 24Ore, riportano le sue argomentazioni in maniera acritica. Parliamo di un esperto che ha collaborato ... Leggi su open.online

ValleMorte : “Coronavirus? Non è nato a Wuhan”/ L’ipotesi choc: “Esisteva ovunque, era dormiente” - juannepili : Le idee dell’epidemiologo inglese non hanno fondamento. Perché nessuno le ha verificate? #CoronaVirusFacts -