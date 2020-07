Guadagni miliardari per i Benetton (Di mercoledì 15 luglio 2020) QUANTI SONO I LAVORATORI DI ASPI CHE RISCHIAVANO IL POSTO? Gli addetti diretti di Autostrade per l’Italia sono circa 6 mila. A questi vanno aggiunti circa 800 lavoratori delle società controllate da Aspi per altre concessioni autostradali (traforo del Monte Bianco. Ci sono poi i lavoratori di Spea che fanno progettazione e di Pavimental che fanno manutenzione dell’asflato (entrambi inquadrati come edili) che portano il totale a circa 7.300 addetti. LA REVOCA DELLA CONCESSIONE AD AUTOSTRADE PER L’ITALIA È COMPLETAMENTE … Continua L'articolo Guadagni miliardari per i Benetton proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

cristin40483739 : @repubblica Però si deve assumere tutti i debiti, a fronte dei suoi guadagni miliardari! - Vicker1972 : @giusmo1 @repubblica Che abniano estromesso coloro che si sono redi volpevoli di aver trascurato la manutenzione pu… - marieta99044909 : RT @Sparpagli: @marieta99044909 Certo, di fatto non puo' fallire, quello che non riesci ad aprire e' il sito di atlantia. La verita e' che… - Sparpagli : @marieta99044909 Certo, di fatto non puo' fallire, quello che non riesci ad aprire e' il sito di atlantia. La verit… - saimls_saiml : @RSSMauro @GiuseppeConteIT Beh,i lavoratori passerebbero al Anas perché le autostrade cmq devono essere mantenute,v… -