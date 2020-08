Emissioni di metano in atmosfera raggiungono livelli Record (Di mercoledì 15 luglio 2020) LE Emissioni DI metano raggiungono livelli Record Le Emissioni di metano hanno raggiunto i livelli più alti mai registrati. L’aumento è dovuto principalmente all’aumento delle Emissioni provenienti dall’estrazione del carbone, dalla produzione di petrolio e gas naturale, dall’allevamento di bovini e ovini e dalle discariche. Tra il 2000 e il 2017, i livelli del potente … L'articolo proviene da Notiziepress. Leggi su notiziepress

bnrenergia : Calcolo delle emissioni: in Australia, sottovalutate le fuoriuscite di metano - roxblog : Calcolo delle emissioni: in Australia, sottovalutate le fuoriuscite di metano - fabiocavagnera : RT @motorionline: #Fiat500X, quanto si risparmia convertendola a metano? Ecco i risultati ---> - motorionline : #Fiat500X, quanto si risparmia convertendola a metano? Ecco i risultati ---> - Matteo_V : @riccardopalombo Come costi forse si risparmia rispetto al metano, però a livello di emissioni siamo lì -