Dirty Dancing: in arrivo il sequel con Jennifer Grey? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Lionsgate potrebbe essere al lavoro sul sequel del cult Dirty Dancing. L’indiscrezione è stata diffusa poche ore fa da Deadline ed è basata su alcuni interessanti indizi. La compagnia di intrattenimento statunitense sta lavorando a un nuovo film dedicato alla danza e ambientato negli anni '90. La pellicola è ancora in fase di scrittura, ma sappiamo già che sarà coinvolta Jennifer Grey, la star di Dirty Dancing. Per il momento non abbiamo nessuna conferma riguardo all'effettiva esistenza di questo sequel, ma è verosimile che la produzione sia intenzionata a proporre il seguito del film romantico che ha incantato intere generazioni. Il mondo del cinema americano ha spesso deciso di sfruttare ... Leggi su optimagazine

ChiccoseDOC : “DIRTY DANCING”: NUOVO FILM A PASSO DI DANZA PER JENNIFER GREY, SEQUEL DEL VECCHIO “CULT” CHE LA VEDEVA PROTAGONIST… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Jennifer Grey in un nuovo film sulla danza, si tratta del sequel di Dirty Dancing? - missingbower : fatemi il sequel di dirty dancing e giuro che mi vedrete più incazzata di quanto io non lo sia mai stata - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Nessuno può mettere Baby in un angolo. Ma in un sequel sì. #DirtyDancing #JenniferGrey - ParamountItalia : Nessuno può mettere Baby in un angolo. Ma in un sequel sì. #DirtyDancing #JenniferGrey -