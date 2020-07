Diabete e malattia renale: allopurinolo inefficace (Di mercoledì 15 luglio 2020) Diabete di tipo 1, allopurinolo fallisce nel migliorare la progressione della malattia renale: i dati dello studio PERL pubblicato sul New England Journal of Medicine Nei pazienti con Diabete di tipo 1 e malattia renale, l’impiego di allopurinolo per ridurre i livelli di acido urico nel sangue, a cui è correlata la progressione della malattia… L'articolo Diabete e malattia renale: allopurinolo inefficace Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Nei pazienti con diabete di tipo 1 e malattia renale, l’impiego di allopurinolo per ridurre i livelli di acido urico nel sangue, a cui è correlata la progressione della malattia renale, non ha dato i ...

