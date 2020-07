Coronavirus, Iss: “Cala l’età media dei contagi. Ora la metà dei positivi ha tra i 19 e i 50 anni” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Cala l’età media delle persone contagiate dal Coronavirus in Italia: 46 anni, contro i 61 registrati a inizio pandemia. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità, il 47,5 % dei casi registrati negli ultimi trenta giorni ha tra i 19 e i 50 anni. Sotto il 20%, invece, i casi tra gli over 70, mentre i contagi nella fascia di popolazione che va tra i 51 e i 70 anni sfiorano il 24%. Supera di poco il 10%, invece, il totale dei casi tra gli zero e i 18 anni. Secondo i dati aggiornati al 14 luglio, dunque, l’età media dei positivi cala a 46 anni. Nell’ultimo mese sono stati contati 5.730 casi – di cui 227 tra gli operatori sanitari – un dato che si riferisce solo alla professione e non al luogo in cui si potrebbe essere ... Leggi su ilfattoquotidiano

