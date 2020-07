Coronavirus, bollettino 15 luglio 2020: salgono i contagi, +163. Zero decessi in 15 regioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Arrivano buone e cattive notizie dal bollettino odierno della Protezione Civile sulla diffusione del contagio da Coronavirus in Italia. Il dato negativo è che i nuovi casi sono ancora in salita, +163 nelle ultime 24 ore, mentre quello positivo è che diminuisce il numero dei morti, che sono stati 13, mentre ieri erano 17, ma comunque non siamo ai numeri minimi di qualche giorno fa. Positivo è soprattutto il dato relativo agli attualmente positivi, che cala di 426 unità, ora infatti, sono 12.493 in tutta Italia. I guariti sono 198.016, in aumento di 575 rispetto a ieri.Ci sono però più ricoverati, 20 in più rispetto a ieri, per un totale di 797, mentre diminuiscono di 3 unità i ricoverati in terapia intensiva, che ora sono 57. Le persone in isolamento domiciliare ... Leggi su blogo

fanpage : ?? Bollettino Lombardia. Aumentano ancora i ricoveri in ospedale - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 luglio: 243.506 casi positivi e 34.997 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 15 luglio: altri 13 morti, vicini a quota 35000 vittime - Francesco_Riz : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 15 luglio: altri 13 morti, vicini a quota 35000 vittime [di GIOVANNI GAGLIARDI] [aggiorn… - SassiLive : CORONAVIRUS IN ITALIA, BOLLETTINO 15 LUGLIO: 13 MORTI, 162 CASI POSITIVI, 575 GUARITI -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino Coronavirus, il bollettino: salgono i contagi, oggi 162, mentre calano i morti (13) Il Messaggero BOLLETTINO CORONAVIRUS VENETO, +21 INFETTI E 2 MORTI/ I dati aggiornati al 15 luglio

Anche per oggi, mercoledì 15 luglio, è atteso il doppio bollettino riguardante l’epidemia di coronavirus in Veneto contenenti i dati aggiornati ad oggi. L’ultima comunicazione dell’Azienda Zero è quel ...

Tre positivi Covid nel campo Rom di Secondigliano, Napoli. C'è una ragazza incinta di 17 anni

Coronavirus, bollettino 15 luglio: 243.506 casi in Italia, di cui 196.016 guariti e 34.997 morti Il bollettino del Ministero della Salute sui contagi da Coronavirus in Italia di mercoledì 15 ...

Anche per oggi, mercoledì 15 luglio, è atteso il doppio bollettino riguardante l’epidemia di coronavirus in Veneto contenenti i dati aggiornati ad oggi. L’ultima comunicazione dell’Azienda Zero è quel ...Coronavirus, bollettino 15 luglio: 243.506 casi in Italia, di cui 196.016 guariti e 34.997 morti Il bollettino del Ministero della Salute sui contagi da Coronavirus in Italia di mercoledì 15 ...