Buffy - L'ammazzavampiri, James Marsters: "Joss Whedon era furioso per la popolarità di Spike" (Di mercoledì 15 luglio 2020) James Marsters, Spike in Buffy - L'ammazzavampiri, ha descritto l'aggressione verbale di Joss Whedon nei suoi confronti in seguito al successo imprevisto del suo personaggio. Dopo le critiche piovute su Joss Whedon per i suoi comportamenti scorretti e abusivi sul set in cui ha lavorato, è la volta della star di Buffy - L'ammazzavampiri, James Marsters, raccontare la sua esperienza rivelando come Whedon si sia infuriato con lui di fronte al successo del personaggio di Spike. James Marsters ha fatto il suo ingresso nella seconda stagione di Buffy - L'ammazzavampiri ... Leggi su movieplayer

James Marsters, Spike in Buffy - L'ammazzavampiri, ha descritto l'aggressione verbale di Joss Whedon nei suoi confronti in seguito al successo imprevisto del suo personaggio.

