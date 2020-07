Bomba d’acqua su Palermo, allagata la città e morti: i video del nubifragio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sulla città di Palermo si è abbattuto un violentissimo nubifragio di proporzioni impressionanti. Numerosi sono i video apparsi in queste ore in Rete, che mostrano una città completamente invasa dall’acqua: strade in piena e persone costrette a nuotare per mettersi in salvo. Due persone sarebbero morte annegate. Violento nubifragio: Palermo è sott’acqua Dalle prime ore di questo pomeriggio è iniziata a cadere una pesantissima pioggia su Palermo, una vera Bomba d’acqua che sta provocando numerosi danni e alzando il livello d’allarme sulla città. Le zone più colpite per ora risultano quella di Via Messina Marina, quella in cui proprio ieri si sarebbe dovuto tenere il celebre Festino di Santa ... Leggi su thesocialpost

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - TgLa7 : #Bomba d'acqua a #Palermo, 2 vittime in auto sommersa - rtl1025 : ?? Una bomba d'acqua ha investito una vasta area della Sicilia. A #Palermo la situazione più drammatica: in alcuni s… - MaurilioVitto : RT @mbartolotta63: #Palermo, bomba d'acqua - eleuricchio : RT @mbartolotta63: #Palermo, bomba d'acqua -

