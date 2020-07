Bologna, Mihajlovic: «Nel primo tempo ho sbagliato io. Palacio? Non guardo l’età» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match contro il Napoli Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Napoli. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossoblu: PRESTAZIONE – «Forse ho sbagliato io il primo tempo perché pensavamo di poterla gestire, invece con Palacio solo in mezzo ai centrali liberava sempre l’altro centrale. Nella ripresa ci siamo messi 3-4-1-2 a tutto campo. Noi siamo fatti così, dobbiamo andare in avanti. Se cerchiamo di scalare andiamo in difficoltà. Forse ho sbagliato io a non cominciare così. Nella ripresa abbiamo poi fatto bene». BARROW ... Leggi su calcionews24

