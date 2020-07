Apple, Tribunale Ue annulla la maxi-multa da 13 miliardi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione delle Commissione Ue sui ‘tax ruling‘ dell’Irlanda a favore di Apple, dato che la Commissione stessa non è riuscita a dimostrare giuridicamente l’esistenza di un vantaggio anticoncorrenziale ai sensi dell’Articolo 107. Secondo Bruxelles gli accordi hanno costituito aiuti di Stato illegali per 13 miliardi di euro e li ha dichiarati incompatibili col mercato interno. La sentenza però sottolinea come la Commissione abbia sbagliato a dichiarare che la Apple abbia avuto un vantaggio selettivo: a sostegno di questa tesi, infatti, non sarebbero stati portati dati sufficienti. Sentenza Apple, cosa è successo: tutte le tappe della vicenda La vicenda è iniziata su input della ... Leggi su quifinanza

