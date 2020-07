Apple Glass gli occhiali a realtà aumentata: le novità (Di mercoledì 15 luglio 2020) Apple Glass, secondo alcuni rumors potrebbero arrivare molto presto, anche se per la commercializzazione potrebbero volerci ancora un paio di anni. Si vocifera che il lancio potrebbe arrivare entro la fine del 2020, o al massimo, nel primo trimestre 2021. Indiscrezioni piuttosto affidabili, visto che l’autore di questa rivelazione è Jon Prosser di “Front Page Tech”, una fonte sinonimo di garanzia, quando si parla di Apple. Secondo l’esperto, la società ha dato il via alla produzione delle lenti polarizzate, quindi per ora, esistono solamente dei prototipi. La data ipotizzata a dire il vero, non è neanche molto generica (marzo 2021), ma poiché le lenti sono ancora in fase di test, Apple non è ancora pronta ad una produzione di massa. Di conseguenza, è ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Apple Glass gli occhiali a realtà aumentata: le novità - assodigitale : Apple Glass in arrivo sul mercato: ecco le date di rilascio ed i dettagli tecnici - infoitscienza : Apple Glass, il lancio potrebbe essere molto vicino - infoitscienza : Apple: il lancio dei futuri Apple Glass è sempre più vicino - zazoomnews : Apple Glass il lancio è molto vicino: le possibili date - #Apple #Glass #lancio #molto #vicino: -