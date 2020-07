Anm: attivata la navetta per Marechiaro e riparte la linea 144 Marano-Cardarelli (Di mercoledì 15 luglio 2020) Da oggi è attivo il servizio navetta Bus 622 per la discesa di Marechiaro e linea Bus 144 che collega l’Ospedale Cardarelli con Marano. E’ partita oggi la linea Bus 622 di Anm, che collega Capo Posillipo a Marechiaro. Il servizio è fornito con i nuovi minibus Moby City appena arrivati nella flotta dell’azienda di … Leggi su 2anews

Biglietto corsa singola ANM: valido per una sola corsa su una delle linee della rete ANM urbana (1.10 euro) e suburbana (1.30 euro). Biglietto giornaliero ANM: valido per un numero illimitato di spost ...Anche in questa fase dell’emergenza sanitaria, sebbene meno stringenti, restano in vigore misure di prevenzione e regole di viaggio finalizzate a garantire spostamenti in sicurezza e prevenire la diff ...