Venezia, gli avvocati chiedono al ministero ispezioni in corte d’Appello: “Sentenze copia-incolla diffuse prima delle udienze” (Di martedì 14 luglio 2020) Scoppia lo scandalo delle presunte sentenze copia-incolla o prefabbricate, inviate alle parti prima ancora dell’udienza. Accade in corte d’appello di Venezia dopo che l’Unione delle Camere penali del Veneto e i sette presidenti delle Camere penali delle singole sedi di Tribunale, hanno informato l’Unione nazionale delle Camere penali e hanno scritto al ministero della Giustizia chiedendo in modo formale un’ispezione urgente negli uffici giudiziari lagunari. Secondo i rappresentanti dell’Avvocatura, ci si troverebbe in presenza di alcuni casi in cui le bozze delle sentenze erano già state predisposte, con il verdetto di condanna e con ... Leggi su ilfattoquotidiano

