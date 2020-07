Vaia (Spallanzani), appello ai giovani: “Vi prego, non assembratevi. Età dei contagiati più bassa” (Di martedì 14 luglio 2020) “Molti amici mi chiedono di fare un appello ai giovani. Lo faccio più che volentieri, considerando che l’età media dei contagiati si è abbassata. Carissimi giovani, dimostrate di essere la parte migliore di questa società: mai più assembramenti, vi prego!”. Lo scrive su Facebook il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. Il direttore sanitario dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani’ ha rivolto un appello ai ragazzi e ha chiesto loro di evitare assolutamente gli assembramenti. Questo anche in considerazione del fatto che, ha ricordato, “l’età media dei contagiati si ... Leggi su tpi

In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 69 pazienti. Di questi, 56 sono positivi ...A Roma e in tutto il Lazio il 92% degli ultimi nuovi casi di coronavirus sono di importazione, ossia i cosiddetti contagi dei rientri in Italia. Dei 22 (su 24 totali del 13 luglio) nuovi casi di impor ...