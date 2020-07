Uomini e Donne in onda solo due giorni a settimana: news sui palinsesti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Uomini e Donne di Maria De Filippi da settembre potrebbe andare in onda solo due giorni a settimana: così è scritto su Publitalia che si occupa della vendita e della gestione degli spazi pubblicitari di Mediaset. Secondo Publitalia, infatti, Uomini e Donne andrebbe in onda solo il giovedì ed il venerdì, mentre dal lunedì al mercoledì verrebbe trasmessa in quella fascia oraria la soap opera con Can Yaman, Daydreamer, che sta ottenendo enorme successo. Una scelta dettata probabilmente dal grande consenso del pubblico verso la soap turca che non può essere stoppata e riproposta il prossimo anno in estate, dato che tutti gli episodi sono già facilmente disponibili in ... Leggi su bitchyf

matteosalvinimi : Il Presidente Mattarella che prende la mano al Presidente sloveno Pahor, alla Foiba di Basovizza, non è una semplic… - matteosalvinimi : Riconoscenza e ammirazione per le donne e gli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_ che oggi ricorda il 206esimo anni… - graziano_delrio : Un’immagine, un monito, un insegnamento: non dimenticare il dolore di migliaia di donne e uomini, ma costruire un f… - opaleggiante : RT @_ectoplasmi: donne: respirano uomini etero: aaaah avete voglia di cazzo eHhh?!!? ?????? - Mauro53475826 : @NadiaPasticcio @AurelioElios55 Le donne e gli uomini più intelligenti, dovrebbero avere più compagni, tanti quanti… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Tina Cipollari, bomba a Uomini e donne: "Non sarà più opinionista". Trono Over, più di una indiscrezione LiberoQuotidiano.it Chiara Biasi ed Eleonora Rocchini, scoppia la lite social: «Non tutti fanno le cose solo per essere pagati»

Una lite social fra Chiara Biasi ed Eleonora Rocchini. Tra l’influencer e la protagonista di “Uomini e donne” per via di un tatuaggio è iniziato un botta e risposta via Instagram. Leggi anche > Tormen ...

Sarcoma, di cosa si tratta e come si manifesta

In Italia, secondo i dati dei Registri Tumori relativi al 2012, sarebbero state riscontrate 1900 diagnosi di cui 1100 relative a uomini e 800 a donne. Nel 60% dei casi la sede colpita è un braccio o u ...

Una lite social fra Chiara Biasi ed Eleonora Rocchini. Tra l’influencer e la protagonista di “Uomini e donne” per via di un tatuaggio è iniziato un botta e risposta via Instagram. Leggi anche > Tormen ...In Italia, secondo i dati dei Registri Tumori relativi al 2012, sarebbero state riscontrate 1900 diagnosi di cui 1100 relative a uomini e 800 a donne. Nel 60% dei casi la sede colpita è un braccio o u ...