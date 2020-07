Udinese, Marino: “Sconfitta con la Sampdoria brutta batosta, voltiamo pagina” (Di martedì 14 luglio 2020) Il direttore generale dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato a due giorni dalla rovinosa sconfitta dei friulani nello scontro salvezza con la Sampdoria che, in considerazione degli avversari complicati dei prossimi incontri, mettono in grave difficoltà il cammino dei ragazzi di Gotti nella strada per evitare la retrocessione: “Riflessioni improntate all’amarezza per questo risultato. E riflessioni che sono anche un po’ autocritiche, bisogna voltare pagina. Non abbiamo tempo di riflettere sul passato perché dopodomani saremo di nuovo in campo per una partita delicata contro la Lazio. brutta batosta per la squadra? Si molto. Infatti alla fine di ogni riflessione c’è la preoccupazione di aver visto un ambiente molto dispiaciuto di questa ennesima discesa ... Leggi su sportface

