“Tutto a put**”. Pago, lo sfogo è pesantissimo. Su Instagram tutta la sua frustrazione: “Adesso basta!” (Di martedì 14 luglio 2020) Non ce la fa più Pago. Troppe a suo dire la falsità scritte sul suo conto, che lo hanno messo seriamente a disagio. Uno sfogo improvviso, questo del cantautore, che ha deciso di utilizzare Instagram per raccontare quello che gli è capitato ai suoi fan. Credeva di trovare un po’ di pace dopo la storia (naufragata) con Serena Enardu; e invece i gossip sul suo conto non finiscono mai. E molti sono stravolti, facendo perdere il senso di ogni sua parola e di ogni suo gesto. Vuole fare chiarezza su ciò che sta accadendo, chiedendo ai suoi fan di credere solo a quello che dice lui e di non fidarsi degli altri. Pago ha parlato anche della possibile partecipazione a Tale e Quale Show, che negli ultimi giorni sembrava cosa fatta. Ci sarà oppure no nel cast? È stato già ... Leggi su caffeinamagazine

zazoomnews : Pago sfogo amaro: “Tutto a put…e! Gesti mai fatti” poi parla del padre - #sfogo #amaro: #“Tutto #put…e! #Gesti - zazoomblog : Pago sfogo amaro: “Tutto a put…e! Gesti mai fatti” poi parla del padre - #sfogo #amaro: #“Tutto #put…e! #Gesti -

Ultime Notizie dalla rete : “Tutto put**” Eni entra nella Voluntary Principles Initiative. Ecco cos'è Policymakermag