Su Autostrade se la veda Conte (Di martedì 14 luglio 2020) Attendere, prego. Dicono tutti che ora la decisione sia in mano a Giuseppe Conte, che però una decisione non l’ha presa e la cerca nella collegialità del Consiglio dei ministri. “Il premier nell’intervista al Fatto quotidiano ha parlato di revoca della concessione ai Benetton e ora vediamo cosa fa”, fanno trapelare diversi esponenti dem, che giudicano quella del presidente del Consiglio una mossa affrettata oltreché impraticabile. Tanto che alcuni sono rimasti sbalorditi, convinti che alla revoca non si arriverà: “Chissà come riuscirà a venir fuori da questo groviglio. Se un presidente del Consiglio dice una cosa così forte deve essere capace di portarla avanti”.Nello stesso tempo il Pd però non ha una posizione univoca, di certo, ed è questo l’unico collante, non ... Leggi su huffingtonpost

