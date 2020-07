Stefano De Martino pubblica un video da bambino, il web impazzisce (Video) (Di martedì 14 luglio 2020) Stefano De Martino è tra i protagonisti indiscussi del gossip di quest’estate. Il motivo è presto detto: la fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez sta impazzando sul web e sui giornali. Tutti sono alla ricerca del motivo di questa separazione, benché in tanti, ormai, la attribuiscano ad un tradimento di De Martino nei confronti della Rodriguez. Nelle ultime ore, però, Stefano De Martino sta facendo impazzire i fans per altro. Il gossip rosa, stavolta, non c’entra. Il ballerino, infatti, ha pubblicato un Video in cui lo si vede, da bambino, mentre muove alcuni di quelli che erano i suoi primissimi passi di danza. Un Video tenerissimo che ha ... Leggi su kontrokultura

fedxr1c0 : RT @GretaSmara: Stefano De Martino tradì Emma Marrone con Giulia Pauselli Stefano De Martino tradì Emma Marrone con Belen Stefano De Mart… - BITCHYFit : Stefano De Martino commenta a Made in Sud i gossip sul tradimento a Belen e la storia con Mariana Rodriguez - infoitcultura : Stefano De Martino dice la sua sull'iPad e la Marcuzzi: cosa risponde a Peppe Iodice - zazoomblog : Stefano De Martino emoziona con il disegno di Santiago e la sua dedica (Foto) - #Stefano #Martino #emoziona… - zazoomnews : Stefano De Martino dedica speciale in camerino : “Con amore…” Foto - #Stefano #Martino #dedica #speciale -