Sonia Bruganelli tuffo in mare con i vestiti: l’idea geniale scatena il web (Di martedì 14 luglio 2020) Sonia Bruganelli si è fatta conoscere dal pubblico social per il suo essere spesso carismatica e divertente. Nonostante abbia spesso ricevuto tante critiche per il suo stile di vita, la moglie di Paolo Bonolis non perde mai la sua spiccata ironia. È una donna molto attiva suo social e con la sua forte personalità è solita mostrare ai suoi fan, momenti quotidiani. E un ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, ha fatto sorridere i suoi followers. È tempo di vacanza! E Sonia Bruganelli ha deciso per questa estate di trascorrere con la famiglia un periodo di relax sulla spiaggia di Formentera, in compagnia con alcuni suoi amici. Tra un raggio di sole e un tuffo, e la tintarella che diventa sempre più dorata sulla sua pelle, Sonia dedica ... Leggi su velvetgossip

zazoomblog : Sonia Bruganelli la trovata geniale della moglie di Bonolis per sfuggire ai paparazzi - #Sonia #Bruganelli #trovata… - infoitcultura : Sonia Bruganelli continui attacchi dagli haters! - infoitcultura : Sonia Bruganelli, una hater la offende suggerendole di ritoccarsi, lei pubblica il suo nome e mette a confronto una… - infoitcultura : Sonia Bruganelli, lady Bonolis esplosiva in costume, il VIDEO - infoitcultura : Sonia Bruganelli pubblica la foto di una hater e scatena la bufera: «Perché la faccia me la devo rifare io?» -