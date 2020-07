Simona Ventura, il suo messaggio criptico attira l’attenzione (Di martedì 14 luglio 2020) Questo articolo Simona Ventura, il suo messaggio criptico attira l’attenzione è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Simona Ventura è sempre protagonista sui social network. Le sue parole però stavolta sono un po’ criptiche e misteriose: è successo qualcosa? Simona Ventura è stata grande protagonista sui social network nell’ultimo periodo, specie nel periodo di quarantena e di lockdown. La conduttrice ora si sta godendo, un po’ come tutti, momenti di pausa e … Leggi su youmovies

Pier71195408 : @Simo_Ventura Sempre super cool ?? Simona! ???? - treasoncages : RT @maaxxx95: Patrick Swayze premia Simona Ventura. Simona divide il premio con Maria come Adele con Beyoncè. (Simona fa come se alessia m… - Hellentin : @Anchelatuafacc Simona Ventura a Selfie - polnarevolution : @stardust_crus STUPENDO anche se secondo me manca il momento più bello della storia della TV italiana: simona ventu… - maybeloco : Simona Ventura nel 2014 -

Ultime Notizie dalla rete : Simona Ventura Simona Ventura, il suo messaggio criptico attira l’attenzione YouMovies Simona Ventura, il suo messaggio criptico attira l’attenzione

Simona Ventura è sempre protagonista sui social network. Le sue parole però stavolta sono un po’ criptiche e misteriose: è successo qualcosa? Simona Ventura è stata grande protagonista sui social netw ...

Palinsesti Rai: tra le donne Nunzia De Girolamo e il ritorno…

Sul futuro della Rai filtrano le prime indiscrezioni di palinsesto della nuova stagione. Alla rete ammiraglia andranno Mara Venier, Milly Carlucci e Antonella Clerici. Confermati inoltre Carlo Conti, ...

Simona Ventura è sempre protagonista sui social network. Le sue parole però stavolta sono un po’ criptiche e misteriose: è successo qualcosa? Simona Ventura è stata grande protagonista sui social netw ...Sul futuro della Rai filtrano le prime indiscrezioni di palinsesto della nuova stagione. Alla rete ammiraglia andranno Mara Venier, Milly Carlucci e Antonella Clerici. Confermati inoltre Carlo Conti, ...