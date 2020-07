Sassuolo Juventus Sky o Dazn? Dove vedere la gara in diretta (Di martedì 14 luglio 2020) Sassuolo Juventus Sky o Dazn? Dopo una sconfitta con il Milan e un pareggio con l’Atalanta, la Juventus vuole ritrovare la via della vittoria nel 33° turno di campionato. I bianconeri sperano così di compiere un ulteriore passo verso la conquista del nono Scudetto consecutivo. La gara non sarà semplice, perché la formazione di Sarri … L'articolo Sassuolo Juventus Sky o Dazn? Dove vedere la gara in diretta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

