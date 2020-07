Roma-Verona, Sky o DAZN? Dove vedere la partita in Tv (Di martedì 14 luglio 2020) Roma-Verona è una delle sfide inserite nel calendario della 33esima giornata, cruciale soprattutto per i giallorossi, al momento quinti in classifica e chiamati a fare punti per ottenere la qualificazione all’Europa League. La formazione di Fonseca non è però in uno dei periodi più brillanti della stagione: viene infatti da 2 sconfitte e 2 vittorie, … L'articolo Roma-Verona, Sky o DAZN? Dove vedere la partita in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Paulo Fonseca introduce la sfida con il Verona. Il tecnico della Roma non ha tenuto la conferenza stampa ma ha parlato al sito del club “Sarà una partita differ ...

SERIE A 32 GIORNATA – Si è conclusa ieri la giornata numero 32 di Serie A. Una giornata terminata con la vittoria dell’Inter contro il Torino. Una vittoria in rimonta dopo l’errore iniziale di Handano ...

Paulo Fonseca introduce la sfida con il Verona. Il tecnico della Roma non ha tenuto la conferenza stampa ma ha parlato al sito del club "Sarà una partita differ ..."