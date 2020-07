Ragazza di 24 anni uccisa dai Black lives matter: quanto contano le vite bianche? (Di martedì 14 luglio 2020) Roma, 14 lug – uccisa a colpi di arma da fuoco a inizio luglio in seguito a una presunta lite con un gruppo di sostenitori Black lives matter. E’ morta così Jessica Doty Whitaker, una Ragazza bianca di 24 anni che stava passeggiando con il suo fidanzato, Jose Ramirez, a Indianapolis. Un omicidio che risale per l’esattezza alla notte del 5 luglio scorso, ma la notizia è trapelata soltanto nelle ultime ore sui principali media americani. E questo la dice lunga sul clima generale che si respira, perché in questo caso non è scattata immediatamente e probabilmente non scatterà neppure adesso un’indignazione globale. Eppure la 24enne dell’Indiana, come riferito da Fox News, si sarebbe rivolta al gruppo di ... Leggi su ilprimatonazionale

