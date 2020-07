Processo Cucchi depistaggi: «Plauso ai carabinieri che arrestarono Stefano. Testimoni timorosi» (Di martedì 14 luglio 2020) Processo Cucchi depistaggi. È una ferita che si rinnova ad ogni udienza quella dei familiari di Stefano, il 31enne romano morto nell’ottobre del 2009 dopo esser stato arrestato. La storia è purtroppo nota: Stefano, fermato dai carabinieri per un controllo, viene sottoposto a custodia cautelare per esser trovato in possesso di alcune confezioni di droga. Da quel momento, pochissime le comunicazioni con la famiglia. Il giorno dopo l’arresto, però, durante l’udienza per la conferma del fermo in carcere, Stefano presenta difficoltà a camminare e a parlare e mostra evidenti ematomi agli occhi. Da quell’udienza le condizioni di Cucchi peggiorano quotidianamente fino alla morte, avvenuta solo 7 giorni dopo, ... Leggi su urbanpost

