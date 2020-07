Podemos non esiste (Di martedì 14 luglio 2020) Milano. In Spagna le elezioni regionali in Galizia e nei Paesi Baschi, le prime dallo scoppio dell’epidemia da coronavirus e le prime dall’insediamento del governo di centrosinistra guidato da Pedro Sánchez, sono andate come previsto: in entrambe le comunità autonome, così si chiamano le regioni spa Leggi su ilfoglio

Milano. In Spagna le elezioni regionali in Galizia e nei Paesi Baschi, le prime dallo scoppio dell’epidemia da coronavirus e le prime dall’insediamento del governo di centrosinistra guidato da Pedro S ...

Spagna, mazzata a Sanchez: in Galizia e Paesi Baschi su i nazionalisti

Crollo di consensi per Podemos, che resta fuori dal parlamento galiziano e dimezza i consiglieri nei Paesi Baschi, dopo le elezioni nelle due regioni autonome I galiziani e i Baschi hanno puntato sull ...

