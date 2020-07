Parma, D'Aversa: "Dura col Milan: è in condizione ottimale" (Di martedì 14 luglio 2020) Parma - "Dal punto di vista della classifica il pari col Bologna cambia poco. Dal punto di vista mentale è importante, perché l'effetto psicologico - visto il periodo dal quale venivamo - ci ha sempre ... Leggi su corrieredellosport

MilanNewsit : Parma, D'Aversa: 'Kucka out. Milan? Ora è la miglior squadra dopo l'Atalanta' - ItaSportPress : Parma, D'Aversa: 'Il Milan è forte, ma noi possiamo fare bene. Serve determinazione' - - zazoomblog : Milan-Parma D’Aversa convoca 24 giocatori per San Siro - #Milan-Parma #D’Aversa #convoca - sportparma : D’Aversa: «A San Siro con fame e determinazione» - sportli26181512 : #Parma, D'Aversa: 'Dura col Milan: è in condizione ottimale': Il tecnico: 'Non sarà una partita semplice ma in Seri… -