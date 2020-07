Osimhen-Napoli: tutti uniti e compatti sul carro. Due mesi dopo. Ma ora contano le firme (Di mercoledì 15 luglio 2020) tutti uniti e compatti sul carro che ospita Victor Osimhen, direzione Napoli. Questa trattativa, in attesa della fumata bianca, ha avuto almeno il potere di ricompattare chi l’aveva ritenuta impossibile chi aveva parlato di scelte diverse da parte dell’attaccante nigeriano, annessi e connessi piani B improbabili e diremmo impossibili. Siamo a due mesi dalla nostra prima volta nel silenzio generale, da quando non abbiamo mollato di un centimetro, pur essendo esposti al fuoco di fila di chi ignorava Osimhen (e ora si diletta con particolari alcuni fantasiosi) ma anche di chi diceva “tanto, non si fa, è una chimera, vuole la Premier, avrà la Premier”. I satelliti hanno dovuto metabolizzare un nome che avevano ... Leggi su alfredopedulla

