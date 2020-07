Operazione Zeus, Maglione applaude forze dell’ordine e imprenditori (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’onorevole Pasquale Maglione sull’Operazione Zeus, che ha portato a diversi arresti in valle caudina nella giornata di ieri: “Le forze dell’ordine e gli imprenditori che hanno partecipato alle indagini nell’ambito dell’Operazione Zeus, meritano un plauso che non sia solo d’occasione. Se da un lato i carabinieri e la DDA hanno dimostrato, come sempre, una grande capacità di azione e di attaccamento ai valori dello Stato – valori che da sempre li contraddistinguono – dall’altro gli imprenditori hanno mostrato un senso di civiltà e di coraggio degno del riconoscimento di tutti noi, ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Zeus Operazione Zeus, Maglione: "Plauso a forze dell'ordine e ai tanti imprenditori coraggiosi" LabTV iPhone rallentati artificialmente, via ai risarcimenti

Sono passati quasi tre anni dallo scoppio del batterygate, che coinvolse Apple alla fine del 2017. L'azienda della Mela ammise di ridurre di proposito le prestazioni degli iPhone in maniera progressiv ...

Stroncato sul nascere nuovo clan caudino: otto arresti, tutti i nomi

Questa sarebbe stata, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’intenzione di un gruppo di nove persone raggiunte, all’alba di lunedì, da altrettanti provvedimenti giudiziari nell’ambito ...

Sono passati quasi tre anni dallo scoppio del batterygate, che coinvolse Apple alla fine del 2017. L'azienda della Mela ammise di ridurre di proposito le prestazioni degli iPhone in maniera progressiv ...Questa sarebbe stata, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’intenzione di un gruppo di nove persone raggiunte, all’alba di lunedì, da altrettanti provvedimenti giudiziari nell’ambito ...