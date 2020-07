Nintendo Switch riceve il nuovo aggiornamento di sistema 10.1.0 (Di martedì 14 luglio 2020) Nintendo Switch ha ricevuto un altro aggiornamento di sistema, ma ancora una volta non si tratta di un aggiornamento troppo grande. Questo update, porta il sistema alla versione 10.1.0.Secondo il supporto Nintendo, il registro delle modifiche dell'aggiornamento 10.1.0 contiene una sola frase, ed è una frase che i fan di Switch conoscono ormai bene. "Miglioramenti generali della stabilità del sistema e dell'esperienza dell'utente".Leggi altro... Leggi su eurogamer

brunnhyld : @ReiKashino C'è su Switch, ti consiglio di prendere sia Bad Dream: Coma che Bad Dream: Fever. Che tra l'altro sono… - CjHellectric : RT @GamesPaladinsIT: Get 10 Quest, il puzzle game divertente ed avvincente arriva su Nintendo Switch - rudipitt : RT @DeadarticGames: Nintendo Direct Mini 3.26.20 - GamerNewsit : #crosscode Quando un gruppo di appassionati di Sword Art Online si incontra ne possono succedere delle belle, ecco… - Ale_Gaino : RT @fgfoto: It's RELEASE DAY! @NeonAbyssGame è già disponibile per Nintendo Switch ed esce tra poche ore su Steam! Se volete recuperare i… -