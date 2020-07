Naya Rivera, l’ultimo gesto eroico: annegata per salvare il figlio di 4 anni (Di martedì 14 luglio 2020) Emergono nuovi dettaglia sulla morte di Naya Rivera. A parlare è lo sceriffo: l’attrice sarebbe deceduta per mettere in salvo il figlio di 4 anni. I dettagli Fonte foto: Getty ImagesLa morte di Naya Rivera ha gettato nello sconforto tutti i fan dell’attrice protagonista dell’amata serie tv Glee. La sua scomparsa è risuonata come una sorta di maledizione poiché giunta a 7 anni dalla scomparsa di Corey Monteith, altro protagonista dello show. Ora il corpo è stato ritrovato e ripescato nel Lago Piru. Lo sceriffo ha chiarito le circostanze in cui è avvenuta la tragedia. Con lei c’era anche il piccolo figlioletto di 4 anni, Josey. “Ha usato tutte le sue forze ... Leggi su chenews

team_world : Doveva essere una tranquilla gita in barca tra mamma e figlio. Invece si è trasformata in una tragedia. Naya Rivera… - MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - SkyTG24 : Naya Rivera, Tmz: 'Il corpo dell’attrice di Glee ritrovato nel lago Piru' - theanxiousiole : Ieri 13 Luglio era l'anniversario della morte di Cory Monteith. Esattamente 7 anni. L'8 luglio Naya Rivera è scompa… - xyoursroselips : RT @misslefroy: naya rivera e cory monteith vi porteremo per sempre nei nostri cuori -